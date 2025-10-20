Посетивший Россию британский политик заявил об угрозах на родине

Глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй заявил, что после визита в Россию опасается возвращаться на родину из-за угроз своей безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

В сентябре Гэллоуэя и его жену Путри Гаятри Пертиви, прилетевших из России с пересадкой в ОАЭ, остановила полиция в аэропорту Лондона. Отмечалось, что Гэллоуэя и Пертиви опросили сотрудники контртеррористического подразделения. После этого супруги смогли продолжить свой путь.

Позже Гэллоуэй сообщил, что пока не планирует возвращаться в Британию. По его словам, для него там «небезопасно».

«Если меня, бывшего с 1980-х членом парламента, могут встретить вооруженные полицейские, задержать по закону о терроризме, подвергнуть досмотру и скопировать мои данные, очевидно, работать в таких условиях я не в состоянии», - подчеркнул политик.

Весной 2024 года Галлоуэй, ультралевый политик, был избран в Палату общин Великобритании по итогам дополнительных выборов. Политик в седьмой раз вернулся в Палату общин, в которую впервые был избран в 1987 году. Он покинул нижнюю палату британского парламента 30 мая 2024 года.

Telegraph: британским военным разрешат сбивать неизвестные дроны

В разные годы своей деятельности Галлоуэй добивался снятия санкций с Ирака, встречался с Саддамом Хусейном, выступал на российском и иранском телевидении.