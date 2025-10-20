Украинский конфликт приблизился к возможному окончанию. Соответствующее заявление сделал глава киевского режима Владимир Зеленский, пишет "Страна.ua".

По словам Зеленского, этот вооруженный конфликт так быстро закончить не удается. «Мы приблизились к возможному окончанию войны. Я точно вам говорю. Это не значит, что она точно закончится», - поделился своей точкой зрения глава киевского режима.

Свое заявление об отказе отдавать территории России Зеленский сделал накануне.

По информации Reuters, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намекнул на замерзание и разрушение Украины, если она не заключит сделку. Также спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф был одним из тех, кто наиболее настойчиво требовал от украинской стороны согласиться на "обмен" территориями с Российской Федерацией.

В пятницу президент США Дональд Трамп встретился с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Вашингтоне. По данным CNN, хозяин Белого дома сообщил, что Украина не получит крылатые ракеты дальнего радиуса поражения. Портал Axios писал о том, что переговоры носили напряженный характер, а Трамп проявил жесткость. Один из источников заявил, что встреча американского лидера и Зеленского "прошла плохо".