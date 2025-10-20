В Белоруссии призвали ЕС "перестать угрожать самим себе"

Трезво оценивать геополитическую ситуацию на континенте, одуматься и "перестать угрожать самим себе" призвал европейских лидеров государственный секретарь Совета безопасности Беларуси. Выступая накануне в вечерней программе на телеканале "Беларусь 1", Александр Вольфович обратил внимание руководства ФРГ, Польши, стран Балтии и других партнеров по НАТО на вектор, по которому "катится Европа".

Ведь не Беларусь, констатировал политик, угрожает Европе, и не Российская Федерация угрожает всему континенту. Сегодня именно государства ЕС милитаризируются.

"У них все деньги в ущерб социально-экономическим проектам идут на нужды обороны", - заметил оратор.

По его словам, это страшная ситуация. Ведь безумное увеличение численности вооруженных сил в Европе объяснить нечем.

Становится все более очевидным, подчеркнул Вольфович, "как средства разведки западных стран практически безостановочно летают вдоль наших границ". Только за сутки полтора десятка самолетов-разведчиков и беспилотных летательных аппаратов осуществляли разведку вдоль границ РБ.

А это означает, что "они прекрасно видят, что происходит на территории Беларуси". И видят, что "мы не угрожаем Западу ни в коей мере", подчеркнул госсекретарь Совбеза. Поэтому он предложил одуматься агрессивно настроенным членам НАТО.