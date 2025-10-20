За два мандата президент Франции Эммануэль Макрон умудрился сделать так, что собор Парижской Богоматери едва не сгинул в пламени пожара, а самый посещаемый музей в мире — Лувр, — ограбили. Как сообщает РИА Новости, две драмы стали результатом политики, которую проводил и проводит хозяин Елисейского дворца.

19 октября двое неизвестных в рабочих робах поднялись на автоподъемнике на второй этаж Лувра, вскрыли окно с помощью дисковой пилы, разбили витрину с драгоценностями французской короны, сложили в сумки девять предметов и спокойно спустились вниз. Там их ждали двое сообщников на скутерах, вместе с которыми грабители спокойно уехали.

Все произошло днем, а тревогу подняли лишь после обнаружения кражи. И началось шоу в прямом эфире, в котором власть, правоохранители и местная пресса — большие мастера. Перед всеми поставили задачу: минимизировать позор.

Объяснения инциденту давали самые экзотические, а факт того, что кража произошла из-за чудовищной халатности, всеми силами тушился. Общественности доказывали, что «ничего особенного» не произошло, ценности из музеев воруют уже несколько веков, а главный экспонат, алмаз «Регент», не украли. Кроме того, в прошлом правоохранители уже находили похитителей, а если и не обнаружат — то, в принципе, какая разница?

Макрон прокомментировал ограбление Лувра

Пресса и власти не соврали, ведь действительно, нет разницы, если даже Макрон, инаугурация которого на первый срок прошла в Лувре, молчит. 9 месяцев назад, когда персонал музея вышел на протест из-за условий: они жаловались на количество посетителей, вечно засоренные туалеты, постоянную духоту от неработающей вентиляции, а также бесконечное хамство туристов. Президент уже вскоре приехал в Лувр и пообещал на ремонт 800 млн евро. При этом средства были взяты исключительно из пожертвований меценатов из числа «друзей Лувра», а вклад государства составил лишь 10 млн евро.

«Для сравнения — и опять про Макрона: в бытность ротшильдовским банкиром при закрытии сделки объемом свыше десяти миллиардов евро его бонус составил примерно 12 процентов. Таким образом, Макрон оценил Лувр, этот самый посещаемый музей мира, в десять раз меньше своего тогдашнего гонорара», — отмечает агентство.

Нотр-Дам также восстанавливался на деньги «друзей собора Парижской Богоматери», а не французских властей. Кроме того, во французской культуре традиционно превозносят грабителей, считая их романтиками. И когда выяснилось, что причиной пожара стал окурок, никто даже не подумал возмутиться. И сейчас существенная часть общества ликует: у тех, кого считают вечными неудачниками, хоть что-то вышло как надо.

Сейчас мировая общественность наблюдает хищнический мир, заменивший часть, бескорыстие и уважение к традиции и властям Франции, и тем, кем они управляют. И этот же хищнический мир ликует: разрушение Франции дошло до точки невозврата.