Над кортежем вице-президента США Джей Ди Вэнса преждевременно разорвался 155-миллиметровый снаряд, который выпустили в рамках показательных стрельб по случаю 250-летия Корпуса морской пехоты в Кэмп-Пендлтоне. Об этом пишет портал Axios.

Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал, однако автомобиль патрульной службы получил повреждения.

Запуск дополнительных снарядов отменили после произошедшего. Учения проходили неподалеку от оживленной автомагистрали Interstate-5, которая соединяет города Лос-Анджелес и Сан-Диего.

Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом обрушился с критикой на Белый дом из-за проведения подобных учений рядом с трассой.

Вэнс высказался о поставках Tomahawk Киеву

— В следующий раз вице-президенту и Белому дому стоило бы проявить больше ответственности и не подвергать жизни людей риску ради сомнительных демонстраций силы, — цитирует Ньюсома Axios.

Джей Ди Вэнс, который ранее отдыхал в Великобритании вместе с семьей, не смог поужинать в местном пабе после того, как бронь политика отменили из-за отказа сотрудников его обслуживать. При этом в июле это заведение посетила бывший кандидат в главы американского государства от Демократической партии Камала Харрис.