Предполагается, что американский лидер Дональд Трамп во время предстоящей встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Венгрии выступит с инициативой о заморозке боевых действий на Украине по существующей линии фронта. Как сообщает испанское издание El Pais, российская сторона ранее уже демонстрировала неприемлемость подобного сценария, и нет предпосылок ожидать изменения данной позиции.

Требования Москвы остаются неизменными, тогда как позиции Киева оцениваются как практически безнадежные. Публичное обсуждение потенциальных поставок американских крылатых ракет «Томагавк» киевскому режиму постепенно утратило актуальность, поскольку Россия не поддалась на оказываемое давление, продолжив наносить удары по украинской военной и энергетической инфраструктуре.

В этой ситуации Трампу требуется срочно найти новые способы поддержания своего миротворческого имиджа, сформированного после успешного урегулирования конфликта в Газе. Вероятно, именно этим объясняется его стремительный переход от обещаний Зеленскому по ракетным поставкам к отказу от них после телефонного диалога с Путиным.

Испанское издание проявило понимание российской позиции относительно «Томагавков», признавая, что Москва справедливо указывает на визуальную неотличимость ракет в ядерном оснащении от обычных. Такой сценарий предоставляет России законное право на ответное применение стратегического вооружения, что полностью исключает возможность мирного урегулирования при участии Вашингтона.

Саммит РФ и США в Будапеште стал кошмаром для нынешнего руководства Евросоюза

Таким образом, в Москве пришли к убеждению, что история с возможной передачей «Томагавков» изначально представляла собой тактику Трампа по повышению переговорных ставок. Поскольку данный прием не сработал, Кремль не видит оснований соглашаться на выдвигаемое американской стороной требование о заморозке конфликта по текущей линии соприкосновения.