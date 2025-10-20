Тысячи евреев-ортодоксов вышли на протест в Нью-Йорке

Тысячи ультраортодоксальных евреев заполнили улицы и тротуары в нескольких кварталах вокруг израильского консульства в Нью-Йорке в воскресенье в знак протеста против обязательной службы религиозных студентов в вооруженных силах Израиля.

Акция протеста у консульства, расположенного в квартале от кампуса Организации Объединенных Наций на Манхэттене, продемонстрировала сложные отношения между Израилем и большой частью большого населения евреев-ортодоксов в Нью-Йорке и его пригородах. Два влиятельных и часто соперничающих ребе сатмарской общины призвали приверженцев принять участие в акции протеста, сообщает The New York Post.

Центральный раввинский конгресс США и Канады, объединение ортодоксальных еврейских групп, заявил, что помог организовать протест.

Верховный суд Израиля в прошлом году приказал правительству начать призыв ультраортодоксальных евреев в армию. С момента основания Израиля в 1948 году для евреев-ортодоксов действовало освобождение от призыва в армию.

Ультраортодоксы опасаются, что обязательная связь повлияет на связь приверженцев со своей верой. Но многие израильские евреи утверждают, что освобождение ортодоксов от службы несправедливо. Разногласия по этому вопросу углубились с начала войны в Газе.