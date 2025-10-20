Венгрия выступит на встречах ЕС против военной помощи Украине

Венгрия намерена выступить на встречах Европейского союза в Люксембурге против оказания военной помощи Украине.

Об этом сообщил в социальных сетях министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Он отметил, что в Совете ЕС по иностранным делам планируют ещё сильнее разжечь военную атмосферу, предоставляя Киеву больше денег и оружия.

«Будет непросто», — написал министр.

Ранее Сийярто в интервью RT заявил, что Будапешт заинтересован в цивилизованном сотрудничестве Востока и Запада.