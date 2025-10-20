Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Число отравившихся в Улан-Удэ выросло с 49 до 89

Количество пострадавших от отравления в магазинах "Николаевский" в Улан-Удэ выросло с 49 до 89 человек. Об этом сообщает ТАСС.

Среди пострадавших — 49 детей, всего госпитализировано 55 человек, из них 34 ребёнка, при этом состояние всех стабильно. В реанимации находится один человек с улучшением, ранее госпитализированных было 40 человек, включая 22 детей.

С самолетом в Пулково произошло ЧП

Самолет Azerbaijan Airlines, направлявшийся из Санкт-Петербурга в Баку, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы аэропорта Пулково после экстренной посадки по техническим причинам. Об этом сообщает ТАСС.

Никто из пассажиров и экипажа не пострадал, однако из-за инцидента аэропорт временно приостановил прием и отправление рейсов.

В настоящее время работа аэропорта восстановлена, а Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку по факту происшествия.

Трамп: США разберутся с нарушением режима прекращения огня в Газе

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон внимательно изучит и разберется с нарушением режима прекращения огня между Израилем и движением ХАМАС. Об этом сообщает ТАСС.

Американский лидер отметил, что возможны нестабильные элементы внутри ХАМАС, и что дальнейшие действия по ситуации еще рассматриваются.

Ранее Израиль сообщил о нападении на своих военных в районе Рафаха и нанес ответные удары по целям в секторе Газа, обвиняя в инциденте ХАМАС, что движение отрицает.

Захарова: Зеленский "на приводном ремне" у Брюсселя

По словам Марии Захаровой, официального представителя МИД РФ, Зеленский после встречи с Трампом звонил лидерам ЕС, чтобы «отчитаться», и находится «на приводном ремне» у Брюсселя. Об этом сообщает ТАСС.

Она подчеркнула, что Киев полностью зависим от внешнего управления и действует по указке, маскируя эскалацию конфликтов под разные форматы и инициативы.

Захарова добавила, что геополитические силы в мире используют ситуацию для своих целей, а Зеленский — лишь исполнитель чужих решений.

Шойгу: Донбасс и Новороссию нужно называть историческими регионами

Глава Русского географического общества Сергей Шойгу заявил, что Донбасс, Новороссия и связанные с ними регионы следует называть не «новыми», а именно «историческими регионами России». Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что эти территории являются старинными частями России и не стоит использовать термин «новые регионы».

Шойгу добавил, что правильно воспринимать их как исторические области, которые сформировали российскую историю и культуру.