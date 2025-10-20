Экс-помощница Байдена высказалась о жизни в России

Обозреватель RT и бывшая помощница предыдущего президента США Джо Байдена Тара Рид высказалась о жизни в России. Ее слова приводит РИА Новости.

Рид уточнила, что сейчас живет в Москве. «Я просто нахожу это место таким красивым, чистым, эффектным, с милыми, добрыми людьми», — отметила она.

Экс-помощница Байдена также рассказала о работе в RT и указала на отсутствие цензуры. По ее словам, у нее есть возможность идти за своим любопытством и следовать истине.

Ранее Тара Рид прокомментировала получение российского гражданства. Она назвала переезд в Россию вынужденным решением. Рид призналась, что позже «влюбилась» в страну и решила остаться.