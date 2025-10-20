Трамп покинул Флориду при повышенных мерах безопасности

Президент США Дональд Трамп, покидая штат Флориду, воспользовался короткой лестницей при посадке на свой самолёт в аэропорту Палм-Бич из-за усиления мер безопасности.

«Трамп забрался в самолёт Air Force One быстро, используя короткую лестницу в связи с «увеличенными мерами безопасности» в международном аэропорту Палм-Бич в воскресенье», — передаёт телеканал Fox News со ссылкой на чиновника из Белого дома.

Ранее секретная служба США обнаружила подозрительную охотничью вышку рядом с аэропортом в Палм-Бич, с которой просматривалось место приземления самолёта американского президента.

В прошлом году во время митинга Трампа в Батлере на него было совершено покушение.

Через некоторое время на главу Белого дома совершили ещё одну попытку покушения во время его игры в гольф.