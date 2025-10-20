Шольц рассказал про особенности разговоров с Путиным

Бывший канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что тон его телефонных разговоров с президентом России Владимиром Путиным был "доброжелательным", однако каждый знал, чего ожидать друг от друга.

В первом интервью после ухода с должности канцлера в подкасте Kaffee und Fluchen Шольц затронул тему конфликта на Украине. Он отметил, что после начала кризиса "неоднократно и очень подробно" говорил с Путиным по телефону, "последний раз - в прошлом году". Отвечая на вопрос, каким был тон этих разговоров, экс-канцлер ФРГ подчеркнул, что он был "доброжелательным". "Это должно быть так. Однако я думаю, что каждый знает, чего ожидать друг от друга", - сказал Шольц.

Германия отзывает посла из Грузии из-за разжигания ненависти против ЕС

Вместе с тем бывший глава правительства Германии утверждал, что начало специальной военной операции РФ на Украине не было "спонтанным решением". Он также выразил надежду на то, что президент США Дональд Трамп сможет внести вклад в урегулирование конфликта на Украине. Шольц признал роль Трампа в недавнем прекращении огня на Ближнем Востоке, несмотря на то, что он неоднократно подчеркивал напряженность в отношениях с правительством США во время своего пребывания у власти.

На вопрос о том, возможна ли третья мировая война, бывший канцлер Германии прямо не ответил. "С тех пор, как крупные державы приобрели ядерное оружие, всегда нужно быть мудрым и осторожным. И это идет рука об руку: быть самым большим сторонником Украины и в то же время заявлять, что мы не будем делать все, что от нас хотят, потому что мы хотим предотвратить перерастание войны в войну между Россией и НАТО. Я всегда следовал этому принципу", - заявил Шольц, добавив, что "в такой угрожающей ситуации нужно иметь четкие принципы и следовать им".

Шольц занимал пост канцлера ФРГ с 8 декабря 2021 года по 6 мая 2025 года. Последний телефонный разговор Путина и Шольца состоялся 15 ноября 2024 года по инициативе германской стороны. До этого лидеры говорили по телефону 2 декабря 2022 года. Во время ноябрьской беседы, по сообщению Кремля, речь шла об Украине, Ближнем Востоке, двусторонних отношениях РФ и ФРГ.