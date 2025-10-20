В США рассказали о росте цен из-за пошлин Трампа

Введенные администрацией президента США Дональда Трамма импортные пошлины привели к значительному росту цен на кофе в стране. Согласно данным телекомпании CNN, стоимость кофе в рознице увеличилась почти на 21% в годовом исчислении.

© Московский Комсомолец

Основной причиной стало введение 50% пошлин на импорт из Бразилии, а также 20% тарифов на вьетнамскую и 10% на колумбийскую кофейную продукцию.

Соединенные Штаты импортируют более 99% потребляемого кофе, причем крупнейшими поставщиками являются Бразилия (свыше 30%), Колумбия (18,3%) и Вьетнам (6,6%). В связи со сложившейся ситуацией два члена Конгресса от республиканской и демократической партий в сентябре представили законопроект "Об отмене налога на кофе", предусматривающий отмену пошлин на ввозимую кофейную продукцию.

Ранее сообщалось, что Китай ответил на торговые угрозы США.