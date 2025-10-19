Зеленский в интервью NBC снова запутался в английском языке

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC снова столкнулся с трудностями в английском языке, забыв слово «тихий». О забавном инциденте пишет РИА Новости.

Во время разговора он пытался выразить мысль о том, что мирные переговоры должны проходить «в тишине», но не смог вспомнить нужное слово на английском. В итоге ему пришлось по-украински спросить людей за кадром, правильно ли «тихий» переводится как «quiet». Причем само слово «тишина» на английском пишется как «silence».

Кроме того, отвечая на вопрос ведущей о том, не разочарован ли он тем, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отказался согласовать поставки ракет Tomahawk, Зеленский дал неопределенный ответ, который можно трактовать как «конечно, я хочу» или «конечно, я не буду». Он не уточнил свою мысль, но добавил, что в Киеве понимают, как могут использовать эти ракеты.

В сентябре Зеленский также попал в забавную ситуацию, пытаясь говорить по-английски: на заседании Совета безопасности ООН он перепутал простые слова и предложил «усилить лыжи» Украины вместо противовоздушной обороны (ПВО). Он сказал «skis», что переводится как лыжи, вместо «skies», обозначающего «небо», что в данном контексте касалось ПВО. Позже он заметил ошибку и исправился, говорится в материале.

Возвращаясь к последним переговорам украинского и американского президентов, также стоит отметить и другой забавный случай. Зеленский начал свое выступление перед журналистами по итогам беседы с Трампом на украинском языке, но затем перешел на английский, заявив, что «забыл, что находится в Соединенных Штатах».