Стала известна стоимость украшения, украденного из Лувра

Украденная подвязка императрицы Евгении де Монтихо, украшенная более чем 2,6 тысячи бриллиантов, была похищена из Лувра утром 19 октября. Об этом сообщает газета Parisien со ссылкой на министерство культуры Франции. Уникальное историческое украшение недавно было приобретено музеем почти за 7 миллионов евро. По данным ведомства, речь идет о масштабной краже драгоценностей, среди которых также оказались тиары, броши, серьги и ожерелья, принадлежавшие королевским династиям Франции.

В министерстве культуры подтвердили подлинность украденной подвязки и уточнили ее стоимость.

«Министерство культуры подтвердило, что в воскресенье утром грабители действительно украли большую подвязку с лифа императрицы Евгении. Это украшение шириной 11 сантиметров, инкрустированное 2634 бриллиантами, недавно было приобретено музеем за 6,72 миллиона евро», — говорится в публикации газеты Parisien.

Макрон прокомментировал ограбление Лувра

По данным издания, всего жертвами ограбления стали девять ювелирных изделий из коллекций французских императриц и королев, в том числе украшения Жозефины, супруги Наполеона I. В ходе нападения серьезно пострадала корона Евгении де Монтихо, однако она была обнаружена на месте происшествия и возвращена в музей. Министр культуры Франции Рашида Дати лично посетила Лувр после инцидента, отметив, что пострадавших среди посетителей и персонала нет. Пресс-служба Лувра объявила о закрытии музея на весь день для проведения следственных действий и оценки ущерба.