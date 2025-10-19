Президент Франции Эмманюэль Макрон заверил, что украденные в воскресенье в Лувре драгоценности будут найдены, а грабители предстанут перед судом.

"Ограбление Лувра - это покушение на историческое наследие, которым мы дорожим, - написал Макрон в X. - Мы найдем драгоценности, а преступники предстанут перед судом".

По словам главы государства, "под руководством прокуратуры Парижа для этого делается все возможное". Он пообещал, что в ближайшее время меры безопасности в Лувре будут значительно усилены.

Ранее лидер партии "Национальное объединение" Жордан Барделла назвал похищение части коллекции Лувра "невыносимым унижением для Франции".

Полиция нашла оставленные грабителями вещи рядом с Лувром

Как сообщила прокурор Парижа Лор Беко, четверо преступников проникли в музей с помощью автогидроподъемника, который они привезли к его стенам. Вскрыв витрины в "Галерее Аполлона", они похитили в общей сложности девять ювелирных украшений, одно из которых - корону императрицы Евгении (супруги Наполеона III), инкрустированную 1 354 бриллиантами, выронили при побеге. По словам прокурора, следствие склоняется к версии, что ограбление совершили профессионалы. Она также допустила, что заказчиками или исполнителями операции могли быть иностранцы.