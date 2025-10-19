Злоумышленники, ограбившие Лувр, сами привезли к музею автогидроподъемник, с помощью которого они проникли в здание. Об этом заявила прокурор Парижа Лор Беко, рассказывая в эфире телеканала BFMTV о фактах, установленных следствием.

"Ограбление совершили четыре преступника в масках: один был за рулем подъемника, другой находился рядом с ним в качестве пассажира", - отметила она.

По словам прокурора, двое других злоумышленников с помощью лестницы подъемника поднялись до второго этажа и вскрыли окно электропилой со специальной насадкой. Это позволило им проникнуть в галерею Аполлона, где находятся главные ювелирные украшения коллекции Лувра. Злоумышленники не были вооружены.

Беко уточнила, что сигнализация в Лувре сработала, ее должны были слышать полицейские на улице. Комментируя опубликованное ранее телеканалом видео, на котором видно, как один из преступников в желтом жилете вскрывает витрину, прокурор уточнила, что персонал музея был занят эвакуацией посетителей. "Злоумышленники угрожали сотрудникам музея, которые в тот момент находились на месте, - сказала прокурор. - Преступники потребовали от охранников покинуть зал".

"Были повреждены две витрины с драгоценностями", - указала прокурор. Она уточнила, что всего было похищено девять украшений, из которых одно была найдено поврежденным на улице: речь идет о короне императрицы Евгении (супруги Наполеона III), инкрустированной 1 354 бриллиантами. Беко не смогла объяснить, почему в то же время не был похищен самый дорогой предмет коллекции - алмаз "Регент" массой 140,64 карата. По словам прокурора, следствие склоняется к версии, что ограбление совершили профессионалы. Она также допустила, что заказчиками или исполнителями операции могли быть иностранцы.

Она также сообщила, что в скором времени Лувр вновь может открыться для посетителей, поскольку следователи завершили техническую экспертизу и провели необходимые процедуры.