Эрдоган поздравил Эрхюрмана с победой на выборах президента Северного Кипра

ТАСС

Президент Турции Тайип Эрдоган поздравил лидера Республиканской турецкой партии Туфана Эрхюрмана с победой на выборах президента самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК).

Эрдоган поздравил Эрхюрмана с победой на выборах президента Северного Кипра
© ТАСС
"Поздравляю Туфана Эрхюрмана, избранного, по неофициальным итогам состоявшихся сегодня выборов, президентом ТРСК. Желаю, чтобы эти выборы, которые еще раз продемонстрировали демократическую зрелость ТРСК и отражают волю наших турецких братьев на Кипре, принесли благо нашим странам и региону. Турция будет и впредь защищать суверенные права и интересы ТРСК", - говорится в заявлении, размещенном на странице Эрдогана в X.

Эрхюрман пообещал во время президентского срока координировать внешнюю политику с Анкарой.

"Считаю своей миссией развитие хороших отношений с Турцией. Не может быть речи о том, чтобы внешняя политика ТРСК определялась без консультаций с Турцией", - приводит его слова телеканал NTV.

Наиболее резонансное заявление в Анкаре в связи с выборами на Северном Кипре сделал соратник Эрдогана по правящему союзу - лидер Партии националистического движения Девлет Бахчели. Он призвал парламент ТРСК собраться на экстренное заседание в связи с низкой явкой на президентских выборах, признать их недействительными и принять решение о присоединении к Турции.

Турция является единственной страной, которая признает ТРСК, образованную в 1983 году на севере Кипра.