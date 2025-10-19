FT: Трамп поставил ультиматум Зеленскому, пригрозив «уничтожением»

Президент США Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского принять условия, выдвинутые Россией, или столкнуться с «уничтожением». Об этом пишет Financial Times.

По данным издания, американский лидер выдвинул ультиматум Зеленскому во время их встречи в Белом доме. Кроме того, сообщается, что разговор двух сторон перерос в крик.

В материале говорится, что Трамп выбросил карты боевых действий Украины. Также он повторял условия, озвученные ранее российским президентом Владимиром Путиным во время недавнего телефонного разговора.

Reuters раскрыло, что омрачило диалог Зеленского с Трампом

Закончилась встреча без рукопожатий, прощальных фото и проводов украинского гостя. Как писал CNN, Трамп и Зеленский разошлись во мнениях насчет конфликта на Украине. Известно, что украинская сторона надеялась, что Вашингтон передаст им дальнобойные крылатые ракеты Tomahawk, но в ответ услышали, что это оружие нужно самим американцам.