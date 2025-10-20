США разберутся с нарушением режима прекращения огня между Израилем и ХАМАС

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон разберется с нарушением режима прекращения огня между Израилем и движением ХАМАС. Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что Соединенные Штаты намерены «надлежащим образом изучить происходящее», чтобы обеспечить мирное урегулирование.

Ранее Израиль обвинил ХАМАС в обстреле своих военных в районе Рафаха и нанес ответные удары по анклаву. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху поручил армии «принять меры» против радикалов, тогда как представители ХАМАС отрицают причастность движения к инциденту.