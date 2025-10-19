Зеленский рассказал о своем новом условии для мирного соглашения
Подразделения российской армии и ВСУ должны остаться на текущей линии соприкосновения для прекращения огня и начала мирных переговоров. Киев «не будет давать что-то дополнительное Путину». Такое условие Владимир Зеленский изложил в интервью NBC.
Зеленский сказал, что понимает, что необходимо завершить конфликт. По его мнению, это необходимо начать «с места, где остаются солдаты, с линии соприкосновения.
Ранее Washington Post написала, что президент России потребовал — во время продолжительного разговора с Трампом 16 октября — чтобы Киев отказался от контроля над Донбассом в качестве условия для прекращения конфликта. Газета сослалась на анонимных «высокопоставленных чиновников».
Президент России Владимир Путин летом 2025 года озвучивал условия, при выполнении которых Москва остановит боевые действия и начнет переговоры с Киевом.