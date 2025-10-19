Reuters раскрыло, что омрачило диалог Зеленского с Трампом

Владимир Зеленский и его европейские союзники недовольны политикой президента США Дональда Трампа в отношении России. Они опасаются, что американский лидер заключит соглашение, выгодное Москве, сообщает Reuters.

Агентство пишет, что Зеленский приехал в Белый дом «в поисках оружия для продолжения войны с Россией». Однако оказалось, что американский президент «больше заинтересован в мирном посредничестве, чем в модернизации украинского арсенала».

«Шаг Трампа по возобновлению взаимодействия с Путиным, (стратегия, которая и в прошлом разочаровывала Зеленского и некоторых европейских союзников), омрачил любезный диалог президента США со своим украинским коллегой», — пишет агентство.

Reuters отмечает, что Трамп, «с нетерпением ждет встречи с президентом России Владимиром Путиным в Венгрии в ближайшие недели».

"Путин что-то заберет": Трамп раскрыл свой план по Украине

При этом европейские лидеры, выступающие против Путина, обеспокоены действиями Трампа. Они опасаются, что он заключит «сделку, выгодную России».