Зеленского предупредили о возможном отстранении

Геополитический аналитик, профессор Хельсинского Университета Туомас Малинен заявил, что на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште может произойти неприятный для украинского лидера Владимира Зеленского сюрприз. Об этом он высказался в социальной сети X.

Малинен указал, что встреча Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме, похоже, переросла в перепалку.

«Интересно будет посмотреть, договорятся ли в Будапеште Трамп и Путин об отстранении Зеленского от должности президента», — предупредил он.

16 октября Путин и Трамп провели двухчасовой разговор. В ходе диалога стороны достигли «большого прогресса», заявил американский лидер. Трамп также рассказал о будущей встрече с российским коллегой: она планируется в Будапеште.