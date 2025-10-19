Трамп рассказал о дальнейшем участии США в развитии сектора Газа

Вклад Вашингтона в развитие сектора Газа ограничится участием в «Совете мира» по послевоенному управлению сектором. Об этом в интервью Fox News заявил президент США Дональд Трамп.

«У нас будет «Совет мира». Вы слышали об этом, и меня попросили стать его председателем. Это то, что мне было нужно. Этого достаточно», — заявил президент США.

Таким образом он ответил на вопрос журналистов о планах Вашингтона помочь развитию Газы.

9 октября Трамп сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана по урегулированию в секторе Газа. Американский лидер пояснил, что это означает «очень скорое» освобождение всех заложников, а также отвод израильских войск к согласованным линиям. Прекращение огня вступило в силу на следующий день, 10 октября.

Утром 19 октября издание Times of Israel сообщило, что боевики радикального движения ХАМАС атаковали израильские силы в городе Рафах на юге сектора Газа. В ответ на это Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудары по этому району.