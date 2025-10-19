Зеленский высказался о своем участии во встрече в Будапеште

Владимир Зеленский во время последней встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил, что «готов» участвовать в предстоящем российско-американском саммите в Будапеште. Данную информацию Зеленский подтвердил в интервью NBC.

В интервью Зеленский заявил, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным «лицом к лицу».

«Если мы действительно хотим справедливого и прочного мира, нам нужны обе стороны этой трагедии. Как могут быть какие-то сделки, касающиеся нас, без нас?» — сказал он.

Отвечая на вопрос, будет ли он настаивать на поездке в Будапешт, Зеленский отметил, что на последней встрече уже сказал Трампу: «Я готов».

