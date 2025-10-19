Трамп обвинил Обаму в шпионаже и назвал его угрозой демократии

Президент США Дональд Трамп заявил, что бывший глава Белого дома Барак Обама шпионил за его избирательной кампанией, что является угрозой демократии.

В интервью Fox News Трамп сказал, что Обама "сам угрожает демократии". "Он начал это, когда шпионил за моей кампанией", - отметил американский лидер.

Так Трамп прокомментировал заявление бывшего президента, что нынешний хозяин Белого дома угрожает демократии. Сообщается, что так Обама отреагировал на открытие уголовного дела против бывшего президентского советника Джона Болтона.

Трампа также пообещал, что все причастные к противоправной деятельности против него будут пойманы.