Трамп подтвердил планы по встрече с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News подтвердил встречу с председателем КНР Си Цзиньпином через две недели.

По словам Трампа, встреча с лидером Китая состоится через две недели, и по ее итогам станет ясно, как будут развиваться торговые отношения между двумя странами.

«Я не собираюсь уничтожать Китай», — сказал Трамп, комментируя давление США на КНР в торговой сфере.

17 октября американский лидер заявил, что у Вашингтона все будет хорошо в отношениях с Пекином, если стороны заключат справедливую сделку.

11 октября президент США объявил, что вводит с 1 ноября 100%-ные пошлины на все товары из Китая в дополнение к уже действующим тарифам. Также Трамп сообщил о введении экспортного контроля на «критически важное программное обеспечение». Эти меры представлены как ответ на «чрезвычайно агрессивную позицию» Китая в торговле.