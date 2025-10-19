Ле Пен назвала ограбление Лувра испытанием для Франции

Лидер парламентской фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен считает ограбление Лувра новым испытанием для Франции. Об этом она написала в X.

"Ограбление Лувра - новое испытание для нашей страны. Любое посягательство на национальное наследие - это рана для французской души", - указала политик.

По ее словам, безопасность музеев Франции должна быть значительно усилена.

"Наши музеи и исторические здания не защищены на должном уровне с учетом тех угроз, которые над ними нависли. Нужно действовать", - отметила Ле Пен.

По предварительным данным следствия, из главного парижского музея украдены ювелирные украшения из коллекции Наполеона. Министр культуры Франции Рашида Дати сообщила, что на похищение бесценных предметов у преступников ушло четыре минуты. Как проинформировал глава МВД республики Лоран Нуньес, злоумышленники попали в здание со стороны набережной Сены, где велись строительные работы. Для проникновения в музей они использовали автовышку.

Всего были украдены девять украшений, среди них гарнитур, ожерелье, серьги, брошь и две короны, одна из которых была позднее найдена сломанной недалеко от музея. Также газета Le Parisien сообщила об обнаружении второго ювелирного изделия, не пояснив, о какой именно драгоценности идет речь.

Предыдущее ограбление произошло в Лувре в 1998 году, когда в разгар дня из одного из залов была украдена картина французского художника Камиля Коро, ее так и не нашли. В 1911 году из знаменитого парижского музея была украдена "Мона Лиза" кисти Леонардо да Винчи, которую похитил итальянский стекольщик, пожелавший вернуть полотно на родину.