Нетаньяху сделал заявление после экстренного совещания

Израиль примет меры против «террористических целей» в секторе Газа. Такое поручение отдал премьер-министр Биньямин Нетаньяху, сообщает Sky News Arabia со ссылкой на канцелярию главы еврейского государства.

© Benjamin Netanyahu/Telegram

Канцелярия премьер-министра Израиля объявила в воскресенье, что Биньямин Нетаньяху собрал экстренное совещание «после нарушения ХАМАСом режима прекращения огня».

Премьер провел консультации по вопросам безопасности с министром обороны и руководителями служб безопасности.

«После совещания Нетаньяху поручил принять решительные меры против террористических целей в секторе Газа», — сообщила канцелярия.

Ранее в воскресенье военные Израиля заявили, что бойцы ХАМАС совершили «многочисленные атаки» против израильских сил за пределами буферной зоны, известной как «Желтая линия». Военные утверждают, что их обстреливали ракетами, также велся снайперский огонь, что является «вопиющим нарушением» соглашения о прекращении огня.

В ХАМАС прокомментировали атаку на израильских военных в Рафахе

При этом в Газе заявили, что после вступления в силу прекращения огня от действий израильских военных погиб по меньшей мере 51 человек.