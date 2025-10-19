Президент США Дональд Трамп рассказал журналистам, что по итогам конфликта Украина утратит ряд территорий. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Американский лидер заметил, что урегулирование конфликта на Украине возможно благодаря «великолепному потенциалу для торговли» с Россией.

Глава США отметил, что в рамках любой сделки Украине придется пойти на территориальные уступки.

«Он [президент России Владимир Путин], определенно, что-то заберет, они же сражались», — отметил Трамп.

Свою позицию по ограничению военной помощи Киеву президент США объяснил национальными интересами.

«Мы не можем передать все наше оружие Украине. Мы просто не можем этого сделать. Я не могу подвергать опасности Соединённые Штаты», — констатировал Трамп.

В Москве неоднократно подчеркивали, что спецоперация закончится, когда будут достигнуты все ее цели, в частности, будут проведены демилитаризация и денацификация Украины.