Министр культуры Франции отреагировала на ограбление Лувра

Украшения из Лувра украли профессионалы, рассказала в эфире TF1 министр культуры Франции Рашида Дати.

Четверо злоумышленников проникли в Лувр в воскресенье утром, 19 октября. Двое поднялись к окнам нужного зала с помощью автовышки, еще двое ждали их внизу на скутерах.

Преступники похитили 9 изделий. Две украденные драгоценности позже были обнаружены у Лувра — по неизвестным пока причинам грабители избавились от них.

«Эта операция длилась почти четыре минуты, это было очень быстро. Они профессионалы, музеи стали мишенями», — пояснила Дати.

Министр пожаловалась, что вопрос безопасности музеев во Франции — это давняя проблема. Она добавила, что власти Франции в течение 40 лет не уделяли внимания этому вопросу.

У посетителей Лувра началась массовая паника на фоне ограбления

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил, в свою очередь, что грабители справились за семь минут.

Ранее коллекционер и сооснователь Московского аукционного дома Сергей Подстаницкий предположил, что проникнувшие в Лувр грабители были дилетантами.