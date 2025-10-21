Катар обвинил Израиль в нарушении режима прекращения огня

Правитель Катара эмир Тамим ибн Хамад Аль Тани обвинил Израиль в нарушении перемирия после серии ударов по позициям ХАМАС в секторе Газа. Его слова передает телеканал Al Arabiya.
19 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в ответ на грубое нарушение соглашения о прекращении огня израильские ВС провели серию ударов по террористическим объектам ХАМАС в городе Рафах. По данным израильской армии, ранее несколько боевиков вышли из туннеля в этом городе и открыли огонь по израильским военным.
В ответ на это в ХАМАС заявили, что им ничего не известно о столкновениях в Рафахе, так как этот район контролирует Израиль.