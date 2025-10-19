Зеленский: "Украина не проигрывает войну, и Россия не побеждает"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью NBC News, что Россия не побеждает в боевых действиях на Украине.

«Мы не проигрываем эту войну, и [президент России Владимир] Путин не побеждает», — сказал украинский лидер.

По мнению Зеленского, российская армия сейчас находится в слабой позиции, поскольку под ее контролем находится «около 1%» территории Украины.

До этого Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что с Россией «нужно разговаривать только с позиции силы». По его мнению, затягивание конфликта связано не с Киевом, а с действиями Москвы, которая, по его утверждению, не хочет прекращать боевые действия.

Зеленский подчеркнул, что не намерен идти на уступки, которых, по его словам, от него ожидали в Белом доме, и вновь призвал западные страны к «решительным действиям» для защиты Украины.

19 октября газета The Washington Post со ссылкой на источники писала, что специальный представитель президента США Стивен Уиткофф на прошедшей в пятницу встрече с украинской делегацией давил на Зеленского с требованием согласиться пойти на уступки Путину по территории Донецкой народной республики.