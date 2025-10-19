Аэропорт Мюнхена приостанавливал работу в субботу

Аэропорт Мюнхена был временно закрыт 18 октября после сообщений о беспилотниках. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на федеральную полицию Германии.

В публикации отмечается, что о «подозрительных наблюдениях» рассказали несколько человек, включая охранников и сотрудников аэропорта. О них сообщали приблизительно в 22:00 (23:00 мск) в течение приблизительно 30 минут, а также еще раз в 23:00 (00:00 мск) еще около 30 минут.

В публикации отмечается, что приостановка работы незначительно повлияла на прилеты и вылеты рейсов. Три прилета были перенаправлены, но два из них позже прибыли в Мюнхен, а один вылет был отменен.

В федеральной полиции заявили, что не обнаружили в районе аэропорта ни беспилотников, ни подозрительных людей.

12 октября президент ассоциации немецких авиакомпаний (BDF) Петер Гербер заявил, что авиакомпании Германии требуют, чтобы власти страны приняли решительные меры по уничтожению неопознанных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над аэропортами.