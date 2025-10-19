Le Parisien: для ограбления Лувра использовали автовышку

ПАРИЖ, 19 октября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов нашли вещи, которые преступники использовали во время ограбления Лувра. Об этом сообщила газета Le Parisien со ссылкой на источник.

Речь идет о двух шлифовальных машинах, газовой горелке, емкости с бензином, перчатках, рации и одеяле. Также на месте была найдена корона, однако издание не уточняет, какая именно корона имеется в виду.

Недалеко от музея был найден желтый жилет, который один из злоумышленников использовал, чтобы прикинуться рабочим. Сообщается, что преступники обронили его при побеге.

По предварительным данным следствия, из главного парижского музея украдены ювелирные украшения из коллекции Наполеона. Министр культуры Франции Рашида Дати сообщила, что на похищение бесценных предметов у преступников ушло четыре минуты. Как проинформировал глава МВД республики Лоран Нуньес, злоумышленники проникли в здание со стороны набережной Сены, где велись строительные работы. Для проникновения в музей они использовали автовышку.

Всего были украдены девять украшений, среди них гарнитур, ожерелье, серьги, брошь и две короны, одна из которых была позднее найдена сломанной недалеко от музея. Также газета Le Parisien сообщила об обнаружении второго ювелирного изделия, не пояснив, о какой именно драгоценности идет речь.

Предыдущее ограбление произошло в Лувре в 1998 году, когда в разгар дня из одного из залов была украдена картина французского художника Камиля Коро, ее так и не нашли. В 1911 году из знаменитого парижского музея была украдена "Мона Лиза" кисти Леонардо да Винчи, которую похитил итальянский стекольщик, пожелавший вернуть полотно на родину.