Китай обвинил США в кибератаках

Министерство государственной безопасности Китая обвинило США в кибератаках на Национальный центр времени, которые могли повлиять на нормальное функционирование организации. Об этом пишет Bloomberg.

© Lenta.ru

Контрразведывательное ведомство Китая заявило, что у них есть «неопровержимые доказательства», что Агентство национальной безопасности (АНБ) США в марте 2022 года воспользовалось уязвимостями на смартфонах некоторых сотрудников Национального центра времени для осуществления хакерской атаки. В результате взлома АНБ получило конфиденциальные данные, предназначенные для служебного пользования, включая пароли доступа к рабочим сервисам. Для кибератак американская разведка якобы использовала серверы, расположенные по всему миру.

Власти Китая утверждают, что в апреле 2023 года АНБ США неоднократно использовало украденные данные для взлома компьютеров Национального центра службы времени. Это учреждение предоставляет услуги высокоточного определения времени китайскому правительству, промышленным предприятиям и компаниям, а также предоставляет данные для высокоточного расчета международного стандартного времени.

Пекин подчеркнул, что меры для защиты от кибератак уже предприняты, а Национальному центру времени было поручено провести расследование с целью выявить возможные уязвимости и обновить протоколы для будущих нарушений безопасности.

Ранее власти Китая назвали главную причину развязанной США торговой войны. Пекин считает, что цель Вашингтона — сдержать рост развивающихся отраслей в других странах.