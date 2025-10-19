Трамп исключил отправку американских военных в сектор Газа

Президент США Дональд Трамп заверил, что американские войска не появятся в Газе, подчеркнув отсутствие необходимости для подобного шага.

Американских военных не планируют направлять в сектор Газа, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News, передает РИА «Новости». Президент подчеркнул, что не видит оснований для присутствия армии США в этом регионе.

«У нас не будет военных на земле, для этого нет причин», – заявил Трамп, комментируя возможное участие американских военных в событиях в Газе. Он добавил, что подобные меры не рассматриваются, поскольку Вашингтон не видит необходимости вмешиваться военными силами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился применить меры против радикалов в Газе после обвинений в нарушении перемирия со стороны ХАМАС.

Израильские военные самолеты атаковали район Рафаха на юге сектора Газа.

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир призвал премьер-министра немедленно возобновить полномасштабные боевые действия в секторе Газа.

Палестинское движение ХАМАС отклонило обвинения США в нарушении соглашения о прекращении огня.