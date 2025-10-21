Байден завершил курс лучевой терапии в рамках лечения рака

Бывший президент США 82-летний Джо Байден завершил курс лучевой терапии по лечению агрессивной формы рака предстательной железы. Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на представителя Байдена Келли Скалли.

По ее информации, политик проходил лечение в онкологическом центре в Филадельфии. По традиции, пациенты, завершившие курс лечения от рака звонят в настенный колокольчик, чтобы приободрить тех, кто пока борется с болезнью.

"Сегодня он позвонил в этот колокольчик", - заявила Скалли.

Байден впервые появился на публике после начала лучевой терапии

В мае офис Байдена сообщил, что у экс-президента диагностирована агрессивная форма рака простаты. В марте 2023-го и сентябре 2025 года он перенес операции по удалению злокачественных образований на коже.

В октябре CBS News сообщал, что Байден проходит лучевую терапию в рамках плана лечения рака предстательной железы. По информации телеканала, бывший американский лидер чувствует себя хорошо, а терапия начала приносить результат.

В воскресенье газета New York Post сообщила, что Байден впервые появился на публике после начала лечения.