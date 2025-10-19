Миллионы американцев вышли на акцию протеста

Организаторы протестов No Kings «Нет королям» рассказали журналистам, что в их акциях приняли участие почти 7 млн человек, несогласных с политикой администрации США. Об этом пишет РИА Новости.

Акции прошли в американских городах в субботу, 18 октября.

«На одну из крупнейших однодневных общенациональных демонстраций в истории США сегодня собрались почти семь миллионов американцев в более чем 2700 городах и населенных пунктах», — пояснили в No Kings.

По словам организаторов, в протестах приняли участие на 2 млн человек больше, чем во время первой волны демонстраций, прошедшей 14 июня, в день рождения президента США Дональда Трампа.

По данным агентства, власти США пока не опубликовали официальные данные о численности демонстрантов.

Напомним, что в пятницу, 17 октября, Трамп, комментируя Fox News предстоящие протесты, заявил, что не считает себя королем.

Вместе с тем, вице-президент США Джей Ди Вэнс загрузил на платформу Bluesky сгенерированный ИИ видеоролик, в котором Трамп изображен в образе монарха, держащего меч.