Зеленский ответил Вашингтону дерзким заявлением о Путине

Владимир Зеленский на фоне давления со стороны Вашингтона сделал дерзкое публичное заявление, в котором отказался идти на уступки Москве и фактически бросил вызов мирному плану президента США Дональда Трампа. Это стало его первым жестким ответом после провального визита в Вашингтон и публикаций в СМИ о том, как Белый дом и лично спецпосланник Стив Уиткофф «выкручивают руки» Киеву.

В своем телеграм-канале Зеленский снова обвинил российского президента в затягивании конфликта.

«Война продолжается лишь потому, что Москва не хочет ее завершать», — заявил он, подчеркнув, что Россия «манипулирует, затягивает переговоры, терроризирует наших людей воздушными ударами».

В качестве доказательства он привел статистику: только за последнюю неделю по Украине было выпущено более 3270 ударных дронов, 1370 управляемых авиабомб и почти 50 ракет.

На фоне настойчивых предложений Трампа сесть за стол переговоров, заявление Зеленского прозвучало как ультиматум уже в адрес Запада.

«Остановить разговорами Путина не выйдет – нужно давление. Мир видит, что Россия реагирует на силу, следовательно, мир через силу может сработать», — написал он.

Зеленского призвали пойти на уступки Путину

Финальной точкой в своем отказе от уступок стала фраза о том, что Украина не подарит России "никакого вознаграждения". Этим он дал понять, что не пойдет на компромиссы, которых от него добиваются в Вашингтоне, и потребовал от США, Европы и стран G7 «решительных шагов» для защиты Украины.