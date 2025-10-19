В Британии высмеяли неудачный визит Зеленского в Вашингтон

Британская газета Telegraph опубликовала карикатуру на Владимира Зеленского, высмеяла его провальный визит в Вашингтон.

Украинский лидер посетил Белый дом в пятницу, 17 октября. Переговоры продолжались 2,5 часа, после них президент США Дональд Трамп сразу же улетел в свое поместье.

По словам американских чиновников, стороны обсудили ряд вопросов, связанных с урегулированием украинского кризиса: Зеленский поднял вопрос о поставках «Томагавков», упрекнул Москву в нежелании завершить конфликт, Трамп назвал риски поставок крылатых ракет, выразил уверенность в скором завершении противостояния.

Позже европейские лидеры признали, что переговоры прошли не так, как было запланировано, Киев не получил дальнобойные ракеты, поддержку США.

Западные СМИ подробно разобрали ход переговоров, их итоги, высмеяли Зеленского, его спецовку (костюм), высказывания, назвали неудачником.

В частности, газета Telegraph опубликовала карикатуру, на которой украинский лидер изображен в антураже его вечерних видеообращений.

На футболке Зеленского отчетливо заметна крупная надпись: «Я съездил в Вашингтон и получил только эту поганую футболку».