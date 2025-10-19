В США признали, что Белый дом давит на Киев больше, чем на Москву

Администрация Дональда Трампа активнее давит на Киев, чем на Москву и переходит к классической дипломатии, чтобы Кремль поверил в серьёзность намерений США. Об этом заявили источники WSJ.

Издание пишет, что президент США делает ставку на «еще один раунд личной дипломатии, который приведет к прорыву в более чем трехлетней войне на Украине». Это новая попытка после нескольких месяцев неудачных мирных переговоров.

При этом оппоненты Трампа считают, что он сильнее давит на Киев, чем на Москву. В частности, Белый дом «не использует инструменты для экономического и военного давления на Россию, которые у нас есть».

«Даже в его администрации признают, что Трамп, как и до этого, не торопится усиливать давление на Москву. На Киев он давит намного активнее», — заявил собеседник издания.

WSJ пишет, что после успеха в Газе Трамп пытается заключить мирное соглашение по Украине. Однако переговоры с Россией не получатся быстрыми: Кремль делает ставку на длительную традиционную дипломатию.

Источник издания заявил, что «нетерпеливость Трампа не позволяет переговорным рабочим группам оформиться полностью». При этом американцы повысили уровень переговоров: в них будет участвовать Марко Рубио. Это должно показать Москве, что Белый дом намерен вести диалог в серьезном формате.