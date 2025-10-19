AP: Украинцы были разочарованы итогом встречи Трампа и Зеленского

Многие украинцы были разочарованы результатом встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом сообщает The Associated Press.

Причина разочарования состоит в том, что Трамп не дал однозначного ответа о поставках ракет Tomahawk Киеву.

"Зеленский в конечном итоге ушел с пустыми руками", - отмечает AP.

В публикации говорится, что такой результат встревожил, но не удивил украинцев.

Например, военнослужащий ВСУ Роман Винниченко назвал перспективу получения американских ракет Tomahawk "политической игрой". "Украина не получит эти ракеты", - считает он.

Напомним, встреча Трампа и Зеленского состоялась 17 октября в Белом доме. По данным Axios, американский лидер был был жестким при разговоре с главой киевского режима, а встреча получилась непростой.

Кроме того, она внезапно завершилась через 2,5 часа после того, как Трамп сказал: "Посмотрим, что произойдет на следующей неделе". По мнению издания, так он напомнил Зеленскому о готовящейся встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.