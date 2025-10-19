Байдена впервые с начала лучевой терапии увидели на публике

Заметно похудевший Джо Байден был замечен на публике в минувшую субботу, 18 октября - впервые с момента появления новостей о назначенной экс-президенту США лучевой терапии в рамках борьбы с онкологией.

Байден прибыл на вечернюю мессу в церковь Святого Иосифа, которую он часто посещал на протяжении десятилетий.

82-летнего политика сфотографировали в тот момент, когда он покидал здание церкви - шел медленно, ему помогала женщина.

Перед этим Байден около 10 минут поговорил с пришедшими на службу американцами.

Жена Джо Джилл не приехала с ним на службу, пишет The New York Post.

На прошлой неделе стало известно, что бывший американский лидер начал пятинедельный курс лучевой и гормональной терапии в рамках борьбы с раком предстательной железы 4 стадии.

Врачи отметили, что раковые клетки ведут себя очень агрессивно, поэтому высок риск распространения метастаз за пределы пораженного органа.