В США предрекли нарушение перемирия со стороны ХАМАС

Власти США предупредили страны-гаранты мирного соглашения по сектору Газа о «неизбежном» нарушении режима прекращения огня со стороны палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американский Госдеп.

© Газета.Ru

«Соединенные Штаты проинформировали страны-гаранты мирного соглашения по Газе о достоверных сообщениях, указывающих на неизбежное нарушение ХАМАС режима прекращения огня в отношении жителей Газы», — говорится в сообщении.

В публикации представители ведомства предупредили о «мерах», направленных на защиту населения полуэксклава.

До этого израильские власти приняли решение не открывать 15 октября КПП «Рафах» на границе сектора Газа и Египта из-за нарушения ХАМАС обязательства по возвращению заложников, а также ограничить поток гуманитарной помощи в анклав.

9 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана по урегулированию в Газе. Американский лидер пояснил, что это означает «очень скорое» освобождение всех заложников, а также отвод израильских войск к согласованным линиям. Прекращение огня вступило в силу на следующий день, 10 октября.