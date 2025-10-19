Египет возглавит международный контингент по стабилизации в Газе

Египет возглавит международный контингент, который займется стабилизацией ситуации в секторе Газа. Об этом пишет The Guardian.

По данным издания, в миссию также войдут военные из Азербайджана, Индонезии и Турции. Они совместно с египетскими подразделениями будут обеспечивать безопасность гражданского населения и препятствовать возобновлению вооруженного конфликта.

При этом отмечается, что европейские и британские войска не будут участвовать в операции. Вместо этого Великобритания сосредоточилась на подготовке палестинских полицейских, которые впоследствии должны будут поддерживать порядок на месте.

Власти Израиля приняли решение не открывать КПП «Рафах» на границе сектора Газа и Египта из-за нарушения ХАМАС обязательства по возвращению заложников. Уточняется, что израильская сторона также ограничит поток гуманитарной помощи в анклав.

9 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана по урегулированию в секторе Газа. Американский лидер пояснил, что это означает «очень скорое» освобождение всех заложников, а также отвод израильских войск к согласованным линиям. Прекращение огня вступило в силу на следующий день, 10 октября.