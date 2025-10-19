Президент Колумбии потребовал от США объяснений после уничтожения лодки

Президент Колумбии Густаво Петро потребовал от американского правительства объяснений после удара США по колумбийской лодке у Санта-Марты.

© Global look

По словам колумбийского лидера, судно дрейфовало, подав сигнал бедствия, с одним работающим двигателем.

На борту находился рыбак Алехандро Каранса, который не был связан с наркоторговлей. Он погиб.

«Мы ждём объяснений от правительства США», — написал Густаво Петро в соцсети X.

Накануне вечером американский президент Дональд Трамп сообщил об уничтожении подводной лодки с наркотиками, которая направлялась в сторону США.