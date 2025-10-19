Тоннель между Чукоткой и Аляской сравнили с Евротоннелем

Lenta.ru

Тоннель между Чукоткой и Аляской будет практически в два раза длиннее Евротоннеля. Об этом сообщило РИА Новости на основе анализа данных из открытых источников.

© РИА Новости

По данным агентства, возможная длина тонеля варьируется от 98 до 113 километров. Для сравнения приводится магистраль между Францией и Великобританией, протяженность которого составляет около 51 километра.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев предложил соединить Россию и США тоннелем через Берингов пролив. По его мнению, это будет символизировать единство континентов и даст толчок для сотрудничества.

Позднее житель Анкориджа Илья Логинов заявил, что тоннель из России в американский штат Аляска будет востребован.