Шварценеггер предложил план для сохранения демократии в США

Американский актёр и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер предложил свою стратегию «сохранения демократии в США».

По словам Шварценеггера, прозвучавшим в эфире вечернего шоу «В настоящее время с Биллом Маром», его план предусматривает внесение соответствующего акта, который сделает день выборов выходным.

«...Во вторых… должна быть честная комиссия по избирательным округам… в третьих, должна быть идентификационная карта избирателя», — сказал он.

В середине сентября Шварценеггер обвинил социальные сети и партии в расколе США после убийства активиста Чарли Кирка.