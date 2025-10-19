На Западе рассказали о возможном последствии одного решения Трампа

Решение президента Соединенных Штатов Дональда Трампа провести встречу с российским главой Владимиром Путиным заставит европейских чиновников умолять главу Белого дома не идти на уступки коллеге. К таком выводу пришел кипрский журналист Алекс Христофору в соцсети X.

«Европейские лидеры в течение следующих двух недель будут звонить Трампу без остановки, 24 часа в сутки семь дней в неделю. (Президент Финляндии Александр) Стубб и (генсек НАТО Марк) Рютте, вероятно, будут на следующем рейсе в Вашингтон, чтобы умолять о встрече с Трампом», — подчеркнул эксперт.

По словам Христофору, послание европейцев и неоконсерваторов Трампу будем заключаться в том, что «Путин плохой, Орбан плохой, пожалуйста, не оставляй нас, папа».

Ранее профессор Гленн Дизен заявил, что Европа попытается сорвать переговоры президента США и главы России Владимира Путина.

16 октября Трамп провел телефонный разговор с Путиным. В ходе которого, по словам американского лидера, был достигнут «большой прогресс». Политики договорились сначала организовать встречу министров иностранных дел, а затем встретиться лично в Будапеште.