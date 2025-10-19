На Западе рассказали о возможном последствии одного решения Трампа
Решение президента Соединенных Штатов Дональда Трампа провести встречу с российским главой Владимиром Путиным заставит европейских чиновников умолять главу Белого дома не идти на уступки коллеге. К таком выводу пришел кипрский журналист Алекс Христофору в соцсети X.
По словам Христофору, послание европейцев и неоконсерваторов Трампу будем заключаться в том, что «Путин плохой, Орбан плохой, пожалуйста, не оставляй нас, папа».
Ранее профессор Гленн Дизен заявил, что Европа попытается сорвать переговоры президента США и главы России Владимира Путина.
16 октября Трамп провел телефонный разговор с Путиным. В ходе которого, по словам американского лидера, был достигнут «большой прогресс». Политики договорились сначала организовать встречу министров иностранных дел, а затем встретиться лично в Будапеште.